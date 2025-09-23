En medio de su discurso, que se extendió por 39 minutos, Petro se refirió a sí mismo como un “presidente descertificado por Trump”, en alusión a la medida que en su momento adoptó la administración estadounidense frente a la lucha antidrogas en Colombia.

“El presidente Trump no solo encarcela mujeres y niños, sino que permite que asesinen mujeres y niños en Gaza (…) Este recinto es cómplice de un genocidio. La cocaína mataba 3.000 personas al año, hoy el fentanilo mata 100.000 veces más”, señaló el mandatario.

Ante estas declaraciones, la delegación de Estados Unidos decidió abandonar el pleno, sumándose a la ausencia de otras representaciones diplomáticas, pues el mandatario colombiano era uno de los últimos en intervenir en la jornada de este martes en Nueva York.