La explosión causó daños estructurales en varias viviendas cercanas y dejó personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Piloto de Jamundí para recibir atención médica.

Ante la emergencia, la Administración Municipal activó su plan de respuesta inmediata, articulando esfuerzos con la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud, con el propósito de evaluar los daños, acompañar a la comunidad y brindar apoyo psicosocial a las familias afectadas.

Las autoridades reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en la zona rural y adelantan las investigaciones para determinar la autoría del atentado, que vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en el municipio.



Noticia en desarrollo…