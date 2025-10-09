El tema, lanzado en 2025, mezcla lo mejor de la música popular colombiana con los ritmos contagiosos del reguetón, logrando una fusión que invita tanto a corear a grito herido como a bailar con el alma desahogada.



Con frases que nacen del amor y el desamor, JUMA convierte esta propuesta en un verdadero himno del despecho moderno, pensado para quienes quieren transformar la tusa en fiesta.



El video oficial ya está disponible en YouTube y, como era de esperarse, también en todas las plataformas digitales de música. Una prueba más de que desde Tuluá también se exporta sentimiento y talento. Ahora lo que sigue es acompañarlo y viralizar sus videos.