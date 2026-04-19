Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el agresor fue identificado como José Cubillos García, de 23 años, quien llegó al set de grabación y atacó sin mediar palabra a uno de los integrantes del equipo, hiriéndolo en el cuello.

El ataque ocurrió en horas de la tarde, a pocos metros de la avenida Circunvalar, en un espacio habilitado para la producción audiovisual. La primera víctima se encontraba recostada contra una reja cuando fue sorprendida por el agresor.

Cuando varias personas intentaron intervenir, el atacante arremetió nuevamente, dejando otras dos víctimas mortales. Durante la confrontación, el agresor también perdió la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, miembros del equipo de producción. Además, una cuarta persona resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Universitario San Ignacio, donde permanece con pronóstico reservado.

Las autoridades revelaron que, dos días antes del hecho, el atacante había protagonizado otro incidente en un centro de salud de la misma zona, donde agredió al personal de seguridad y le fue decomisada un arma blanca.

Tras la tragedia, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones con análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas, mientras el sector audiovisual pidió reforzar las medidas de seguridad en los sets de grabación.