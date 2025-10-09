La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, confirmó que la decisión se adoptó tras los diálogos iniciados el pasado domingo 5 de octubre en territorio egipcio, donde ambas partes lograron los primeros acuerdos después de meses de confrontaciones.

“En las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete, se iniciará un alto el fuego en Gaza”, aseguró Bedrosian ante los medios internacionales.

El anuncio se produce en medio de la primera fase del plan de paz impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien reveló que Israel y Hamás alcanzaron un consenso inicial para implementar un cese definitivo de las hostilidades.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, Egipto ha sido el escenario clave de las conversaciones que buscan frenar un conflicto que, durante dos años, ha dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria de gran magnitud en el enclave palestino.

La guerra se desató tras el ataque perpetrado por Hamás en 2023, en el que murieron cerca de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas, lo que dio paso a una ofensiva militar israelí que la ONU ha calificado como un posible genocidio.

Aunque todavía se desconocen los detalles del mecanismo de verificación del acuerdo, se espera que las próximas horas sean determinantes para la entrada en vigor del alto el fuego más significativo desde el inicio del conflicto.

En desarrollo…