Según la entidad, los productos identificados corresponden a las marcas Lácteos Los Ñatos, Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto y Don Juan – El Tebol, los cuales no cuentan con autorización sanitaria vigente, lo que representa un posible riesgo para la salud de los consumidores.

“El uso de registros sanitarios vencidos convierte estos productos en alimentos fraudulentos”, advirtió el Invima tras acciones de inspección, vigilancia y control.

Ante la situación, la entidad recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar estos quesos y suspender su consumo en caso de haberlos adquirido. Además, pidió reportar a las autoridades los puntos donde estén siendo comercializados.

El Invima también solicitó a autoridades territoriales intensificar la vigilancia en establecimientos comerciales y plataformas digitales para retirar estos productos del mercado.