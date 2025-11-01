El ataque se presentó en un bar ubicado frente al hospital municipal, donde varios sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, tres de las víctimas fatales eran oriundas del corregimiento de Villanueva. Entre los heridos hay dos mujeres, un menor de edad y un hombre, quienes están siendo atendidos en el hospital local, mientras se evalúa la posibilidad de trasladar algunos de ellos a centros médicos de Cartago debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan las investigaciones correspondientes para determinar los móviles y autores de este nuevo hecho de violencia que sacude al norte del departamento.