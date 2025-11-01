El humor y la interacción llegarán con Piskovsky Clown, y luego la danza se tomará el escenario con la Academia de Baile Eclipse y la Fundación Cultural Chagualos.

El homenaje de la jornada será para Niko Tigerros, y el cierre musical estará en manos de agrupaciones que pondrán a bailar a todos: MH the Verb & Afronaut, 130 BPM, Monareta Salsa Groove, RAS y Los Culichupaos, quienes encenderán la rumba hasta pasada la medianoche.



El cierre del Sancocho Fest en el Parque Infantil será mañana domingo a desde las 5:35 p.m. con la experiencia artística de Sublimes México, quienes traerán el color y la tradición del país azteca.



Luego subirá al escenario Samuel Burgos, seguido por Rain of Fire, Lion Big Mao y Sonar del Río, que aportarán sonidos frescos entre el rock, la fusión y lo alternativo.



La jornada también contará con momentos de humor y expresión corporal con Piskovsky Clown y las coreografías urbanas de Style Kingz Crew, mientras que el grupo Somos de Corazón pondrá la cuota de pasión y sentimiento.

El broche de oro estará a cargo de la banda.