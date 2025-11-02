De acuerdo con la información preliminar, siendo aproximadamente las 3:45 a. m., un joven fue atacado a tiros por sicarios luego de salir de una discoteca ubicada en la zona rosa de la ciudad. El hecho ocurrió sobre la carrera 27, frente a la empresa Levapan y a pocos metros de la estación de gasolina Primax del sector.

Testigos indicaron que la víctima caminaba junto a un grupo de amigos con dirección a tomar un taxi cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, el joven falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

Horas más tarde, las autoridades identificaron a la víctima como Ricardo Antonio Peláez Gómez, de 19 años de edad.

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho violento que enluta al municipio de Tuluá.