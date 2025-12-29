El crimen ocurrió en la carrera 31 con calle 33, cerca del parque conocido como La Teta, hasta donde llegaron hombres armados que atacaron a la víctima y posteriormente huyeron del lugar. Pese a la rápida reacción de la comunidad, el joven falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades identificaron a la víctima como Sebastián Rivas Romero, de 21 años de edad. Unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.

Este nuevo caso se suma a la preocupante ola de violencia que enfrenta Tuluá en los últimos días del año, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y genera creciente preocupación entre los habitantes del municipio.

La comunidad del barrio Victoria expresó su rechazo frente a estos hechos y reiteró el llamado urgente a las instituciones para reforzar las acciones que permitan garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana.