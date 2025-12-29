Hace 50 años, un hombre con una extraordinaria visión periodística y de servicio a su pueblo creó el semanario EL TABLOIDE, el cual durante 5 décadas no ha parado de informar, de crear ciudad, de fortalecer valores sociales y comunitarios.

Don José W. Espejo seguramente nunca se imaginó que su sueño sería una hermosa realidad y que, incluso, desde el cielo después de su trágica muerte, su esposa y sus hijos continuarían con ese legado y esa aspiración de convertirse en la verdadera imagen del periodismo regional.



Durante estos 10 lustros el TABLOIDE se ha convertido en una compañía obligatoria de las familias centro vallecaucanas que esperamos con alegría a que cada sábado encontremos en los puestos de venta tradicionales, el periódico de todos y para todos.

Pero esta etapa llega a su fin, no porque el sueño de don José se haya acabado, sino que los avatares de la tecnología han llevado a un nuevo nacimiento de este semanario y a partir de hoy, tendremos en nuestros computadores, en nuestras tablets en nuestras redes, sociales una información actualizada todos los días y a cada instante para seguir entregando a nuestros lectores la mejor información.

El tabloide entra así en el orden de los grandes diarios del mundo que desde las redes sociales y de manera digital nos entregan una información actualizada y oportuna creando así criterios de opinión, de servicio a la comunidad y de mantenernos al día en lo que pase no solo en el corazón del Valle sino en toda la región.



Seguramente todos, yo el primero, extrañaremos pasar las hojas del semanario más popular de los centro-vallecaucanos, añoraremos ver las últimas páginas del semanario para observar aquellos amigos, familiares o conocidos que han fallecido durante la semana, pero seguiremos con cariño todos los días la información que este equipo de periodistas y de profesionales nos seguirán entregando a través de las plataformas digitales. Así pues, queridos amigos, seguiremos unidos porque el TABLOIDE está más vivo que nunca.