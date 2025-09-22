De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue identificada como Óscar Iván Bedoya Valencia, quien fue atacado con arma de fuego en el lugar. Testigos aseguran que, en medio del hecho, el hombre quedó debajo de una camioneta, presuntamente intentando resguardarse de los disparos.

Las autoridades llegaron al sitio para adelantar el levantamiento del cuerpo y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del ataque, así como identificar a los responsables.