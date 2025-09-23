En la categoría juvenil, el conjunto tulueño logró su clasificación al zonal que se disputará en Buga este mes, consolidando el trabajo deportivo y el talento de sus jugadoras. Por su parte, la categoría prejuvenil ocupó el tercer lugar, en un cuadro competitivo en el que el equipo de Cartago se quedó con el primer puesto.



Estos resultados ratifican a Tuluá como una verdadera potencia del voleibol vallecaucano, gracias al compromiso de sus entrenadores y al esfuerzo de las jóvenes atletas que siguen dejando en alto el nombre de su institución y de la ciudad.