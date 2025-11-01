Están alejados de la realidad quienes ven en los resultados obtenidos por el Pacto Histórico una derrota, pues por el contrario lo que muestran es la manera como el discurso sistemático del presidente Petro y de quienes le hacen de caja de resonancia en las regiones ha calado en parte de una ciudadanía que percibe el cambio como una realidad.



Los guarismos alcanzados por Iván Cepeda, Carolina Corcho y el mismo Daniel Quintero, al igual que los sumados por las listas para Senado y Cámaras de Representantes, deben ser un campanazo de alerta para los partidos del centro y la derecha que siguen nadando en su incoherencia jugando a cuál es el mejor de todos mientras los días siguen pasando.



La jornada del domingo que demandó una inversión millonaria, tema que a futuro se tendrá que revisar, puso una vez más en evidencia el nivel de polarización que alcanza el país por estos días donde los improperios, noticias falsas y comentarios salidos de contexto abundan y se debe usar la lectura crítica para no caer en la trampa de la desinformación.



La otra tendencia que marca la consulta del 26 de octubre es que la contienda que se avecina será una de las más complejas de los últimos años y se va a requerir de una ciudadanía aplomada y serena para enfrentar el reto mayúsculo que se avecina que trae consigo la tarea de escoger al sucesor de Gustavo Petro, sucesor que tendrá que estar preparado para enfrentar a un expresidente que seguramente seguirá batiendo banderas y promoviendo los cambios que se propuso cuando llegó a la Casa de Nariño, muchos de los cuales se quedaron a medias y otros que ni siquiera arrancaron.



Como lector de la cotidianidad de este mundo convulsionado me atrevo a proponer a los ciudadanos trabajar en un cambio de actitud, a leer antes de compartir y aprender que la IA llegó para ayudarnos, pero al mismo tiempo nos puede hundir si no aprendemos a manejarla.



PD. Originalmente esta columna iba a ser dedicada a mi madre, pero ganó el sentimiento pues ayer 31 de octubre ya no estuvo con su sonrisa parada frente a la torta de sus 85 años.