El ataque ocurrió en inmediaciones del reconocido parador Blanco de la Gelatina, cuando la víctima se desplazaba en compañía de otro hombre, quien resultó herido durante el atentado.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores venían siguiendo a las dos personas y, al momento en que estas ingresaron al parador, abrieron fuego en su contra, causando la muerte de uno de ellos en el lugar.

La identidad del fallecido aún no ha sido establecida, mientras que el herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Este hecho se suma a la serie de ataques sicariales registrados en Andalucía durante el mes de diciembre, situación que mantiene en alerta a la comunidad, pese a los operativos de control adelantados por las autoridades.