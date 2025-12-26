La víctima, residente del municipio de Andalucía, se movilizaba como acompañante en una motocicleta al momento en que ocurrió el siniestro. En el mismo hecho, el conductor del vehículo resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las causas del accidente, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La noticia ha generado profundo dolor en el municipio de Andalucía, donde familiares, amigos y conocidos han expresado mensajes de despedida y solidaridad a través de redes sociales.