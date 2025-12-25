«Este evento reafirma el compromiso de la Administración Municipal con una Caicedonia más consciente, solidaria y respetuosa de la vida animal, resaltando el trabajo articulado con defensores y defensoras de los animales, organismos de socorro y la comunidad en general», dijo la alcaldesa Liliana Fernández Duque al presidir la actividad.

Con esta entrega, la Centinela del Valle se convierte en el quinto municipio del Valle en adelantar el proceso de restitución de los vehículos de tracción animal. En Colombia, la sustitución de carretillas se incluyó en la agenda pública desde el año 2002 con la Ley 769 que prohíbe en municipios de categoría especial y de primera categoría la circulación de vehículos de tracción animal. Un año después la Corte Constitucional mediante Sentencia C-355 ordenó a los gobiernos locales adoptar medidas alternativas y sustitutivas para garantizar el derecho individual al trabajo de los carretilleros.