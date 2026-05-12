El caso hace parte de la denominada Operación Dignidad, un operativo internacional adelantado durante marzo de 2026 con apoyo de autoridades judiciales de seis países, además de organismos como Interpol y Europol.

Según las investigaciones, las organizaciones criminales utilizaban redes sociales para contactar mujeres jóvenes, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales y mejores ingresos en otros países. Una vez llegaban a su destino, las víctimas eran sometidas a vigilancia constante, explotación y amenazas.

La madre de la mujer rescatada relató que su hija conoció a un hombre identificado con el alias de “Kevin” por medio de TikTok, quien la convenció de viajar a Ecuador asegurándole que tendría una mejor calidad de vida y un empleo estable.

“Ella me dijo que le había salido una muy buena oferta de trabajo”, contó la mujer, quien además explicó que durante las primeras semanas mantenían comunicación constante, pero después perdió totalmente el contacto con su hija.

Las autoridades revelaron que, en algunos casos detectados en Ecuador, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias psicoactivas para disminuir su capacidad de reacción y evitar intentos de escape.

Durante la Operación Dignidad también fueron rescatadas mujeres en Francia, República Dominicana y España, mientras que 14 personas fueron capturadas por su presunta participación en delitos relacionados con explotación sexual y trata de personas.

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para ubicar a más víctimas y desarticular completamente estas redes criminales que operan en varios países.