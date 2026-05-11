La víctima fatal fue identificada como Cristian Patiño, quien habría sido atacado con arma blanca en el sector del puente vehicular sobre la vía que comunica al municipio con el corregimiento de Guabitas.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía, el joven sufrió graves heridas durante el ataque y falleció en el lugar de los hechos.

En medio del mismo episodio, otra persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades realizaron la inspección judicial en la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho de sangre y establecer quiénes serían los responsables.