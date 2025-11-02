Las víctimas fatales fueron identificadas como Norbey Antonio Patiño Vélez, de 48 años; Fabio Nelson Parra Arenas, de 44; Jhon Aiver Restrepo Hernández; y José Andrés García Giraldo, conocido como “Chivolo”. Los tres primeros fallecieron dentro del establecimiento, mientras que García Giraldo perdió la vida en vía pública tras un cruce de disparos.

De acuerdo con versiones preliminares, hombres fuertemente armados irrumpieron en medio de una reunión social, desatando el ataque que alteró la tranquilidad de esta población montañosa. Uno de los heridos permanece en estado crítico en una clínica de Pereira.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles de este hecho que enluta nuevamente al norte del Valle.