El evento, considerado la única franquicia internacional de aguas abiertas con presencia en los cinco continentes, se realiza anualmente en más de 30 países y convoca a más de mil nadadores por sede, con participación de atletas de más de 50 nacionalidades en sus finales mundiales.

La World Final Championship 2025 se llevó a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el 7 y el 10 de diciembre, teniendo como escenario Kite Beach, una de las playas más emblemáticas del país, con vistas al icónico Burj Al Arab. Allí, Ruiz Quintero logró el tercer puesto en la categoría 20-29 años, clasificando además a la Gran Final Mundial.

Carlos Augusto inició su formación deportiva en el club Orcas Tuluá, bajo la orientación del profesor Ever Collazos, y posteriormente hizo parte de la Selección Valle hasta el año 2016, proceso que le permitió obtener una beca académica y fortalecer su carrera profesional. Tras varios años, regresó a la natación en aguas abiertas con disciplina y constancia, alcanzando este destacado logro internacional.