El hecho ocurrió en la vereda La Sonora, donde, según información preliminar, el automóvil perdió el control debido a las condiciones de la carretera afectadas por las lluvias.

La víctima fatal fue identificada como María Ludibia Herrera Duque, mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro y reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente durante la actual temporada de lluvias.