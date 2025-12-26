Según información preliminar, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra Diego Alexander Echeverry Moreno, quien se encontraba en el parque del barrio San Jorge, causándole heridas de gravedad.

El hombre fue trasladado de manera urgente al servicio de emergencias del hospital Kennedy, desde donde, debido a la severidad de las lesiones, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad. Sin embargo, minutos después las autoridades confirmaron su fallecimiento en una clínica de la ciudad de Tuluá.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables, mientras este nuevo hecho violento genera preocupación entre la comunidad, en plena temporada decembrina.