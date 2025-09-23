La producción competirá en las categorías Etnias y Aficionados, destacándose por su propuesta audiovisual que busca visibilizar realidades sociales y culturales a través de una narrativa sensible e innovadora.

La proyección oficial del cortometraje tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en las salas de cine Procinal del centro comercial Bima, en Bogotá, entre las 5:00 y 6:00 de la tarde.



Posterior a la presentación, la organización de SmartFilms habilitará un enlace para que el público pueda votar por “Hoy soy por ti” y respaldar el trabajo de estos jóvenes creadores tulueños.

Con esta nominación, Tuluá vuelve a figurar en escenarios nacionales de gran relevancia cultural, demostrando el potencial artístico y creativo de sus nuevas generaciones.