Aunque Bernal llegó a la última jornada con opciones más cercanas al liderato —a solo seis segundos—, terminó cediendo tiempo en la etapa definitiva. Aun así, logró defender su posición en el podio y superar al neerlandés Thymen Arensman, asegurando el segundo lugar.

Este resultado consolida el destacado inicio de temporada del corredor del INEOS Grenadiers, quien ya había celebrado en 2026 tras conquistar el título en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia.

📊 Clasificación general final:

Giulio Pellizzari (ITA) – 15:01:52 Egan Bernal (COL) – +00:40 Thymen Arensman (NED) – +00:50 Michael Storer (AUS) – +01:09 Mathys Rondel (FRA) – +01:45

El desempeño de Bernal reafirma su regreso al protagonismo internacional y lo perfila como una de las principales cartas del ciclismo colombiano en la temporada.