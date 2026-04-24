El uniformado, identificado como Luis Manuel Yampuezan, fue capturado minutos después del ataque registrado en la madrugada del 23 de abril. De acuerdo con información preliminar, el hombre habría llegado a la vivienda y, tras una discusión, desenfundó su arma de dotación y disparó en repetidas ocasiones contra su pareja. En medio del ataque, el menor resultó gravemente herido y posteriormente murió en un centro asistencial.

El informe interno, revelado por Blu Radio, señala que el policía se encontraba fuera de su jurisdicción laboral y que, pese a haber finalizado su turno horas antes, no había entregado el arma oficial, la cual habría sido utilizada en el hecho.

Además, se conoció que el uniformado habría finalizado su turno ese mismo día sin entregar el arma oficial, la cual, al parecer, fue utilizada en el ataque.

El presunto agresor permanece bajo custodia y avanza su proceso de judicialización, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.