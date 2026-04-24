El deceso fue confirmado por su equipo, Nu Colombia, que informó que el corredor murió tras una infección de difícil manejo originada en una herida en su rodilla izquierda, producto de la caída ocurrida el pasado 18 de abril durante el Tour du Jura.

El ciclista, de 30 años y oriundo de Ventaquemada, había sido hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, su estado de salud se agravó en los días posteriores.

La Federación Colombiana de Ciclismo lamentó su fallecimiento y destacó su trayectoria deportiva, recordándolo como un atleta disciplinado y comprometido.

Muñoz fue una de las promesas del ciclismo nacional, con logros como dos etapas en la Vuelta de la Juventud (2017), una fracción en el Giro de Italia y triunfos en competencias como la Vuelta a Boyacá y la Clásica de Anapoima. Además, fue campeón de la montaña en el Clásico RCN.

En homenaje, durante la Vuelta a Asturias se guardó un minuto de silencio por su memoria, mientras su equipo anunció su retiro de la competencia.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en el deporte colombiano y entre quienes compartieron con él dentro y fuera de las carreteras.