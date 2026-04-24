Según el alto tribunal, el recurso no cumplía con los requisitos legales necesarios, por lo que el proceso de extradición podrá continuar su curso. El señalado contrabandista permanece en libertad mientras se resuelve su solicitud de asilo en ese país.

Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando”, es investigado por liderar una red criminal que habría permeado distintas instituciones del Estado. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, también estaría vinculado a delitos como tráfico de influencias y sobornos a funcionarios.

Las investigaciones señalan que su estructura ilegal habría facilitado el ingreso de gran cantidad de mercancía de contrabando al país, incluso con presuntos vínculos con funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública.

El caso ha tomado mayor relevancia tras la captura de personas cercanas a su red, así como la revelación de posibles nexos con actores políticos. Entre tanto, las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para lograr su retorno a Colombia y responder por los delitos que se le atribuyen.