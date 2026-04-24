La situación salió a la luz luego de que vecinos reportaran la ausencia prolongada de las habitantes del inmueble y comportamientos que consideraron extraños. La vivienda, según relataron, permanecía cerrada y sin actividad desde hacía varias semanas, lo que encendió las alertas.

Al realizar la inspección, las autoridades encontraron el cuerpo en estado avanzado de descomposición, lo que sugiere que el fallecimiento habría ocurrido tiempo atrás. Este hallazgo llevó a iniciar una investigación para reconstruir lo sucedido dentro del inmueble durante ese periodo.

De manera preliminar, se conoció que la hermana de la víctima habría permanecido en la vivienda durante más de un mes sin dar aviso a las autoridades, un hecho que ahora es clave en las indagaciones.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la mujer fue trasladada a un centro asistencial para valoración, mientras se analizan posibles condiciones de salud mental u otras circunstancias que expliquen su comportamiento.

Las autoridades judiciales adelantan las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte y establecer si hubo intervención de terceros. Entre tanto, se espera el dictamen de Medicina Legal, clave para esclarecer con precisión lo ocurrido.

El caso ha causado impacto entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la vivienda llevaba tiempo sin movimiento constante, lo que aumentó las sospechas antes del hallazgo.