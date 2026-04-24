Según el ente de control, el funcionario utilizó un diploma que lo acreditaba como tecnólogo en Administración y Finanzas, expedido por la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, documento que no correspondería con su formación real. Con este, habría cumplido los requisitos exigidos en el manual de funciones para ocupar la gerencia.

La Procuraduría indicó que Nieto Cuitiva se desempeñó en el cargo durante cerca de una década, desde su posesión el 2 de enero de 2016, e incluso fue ratificado recientemente hasta 2026, pese a las dudas sobre la validez de su formación académica.

El organismo calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el funcionario habría actuado en contravía de los principios de la función pública, especialmente el de moralidad.

Este caso se suma a otros antecedentes en el Valle del Cauca relacionados con el uso de documentos falsos para ocupar cargos públicos, como el ocurrido en Tuluá con un exsecretario de Educación sancionado este año.