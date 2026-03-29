La comunicadora fue considerada una de las voces más influyentes de la opinión en Cali y en Valle del Cauca con una carrera que se extendió por más de seis décadas.

Estuvo vinculada al diario El País de Cali, desde donde construyó un estilo propio que la hizo una referente para los lectores de la región.

Además de su paso por el Periodismo, Mera no se limitó al periodismo y a lo largo de su vida también desempeñó un papel importante en el sector cultural del país. Fue directora de Colcultura y participó en distintos proyectos orientados a fortalecer la vida cultural y literaria del país.

Su muerte ha sido muy lamentada en los diferentes círculos sociales del Valle del Cauca.