«Ante las autoridades competentes serán denunciadas las personas que, haciéndose pasar por médicos, estarían poniendo en riesgo la salud de niños y niñas en el Valle del Cauca mediante la aplicación de supuestas vacunas homeopáticas, las cuales no están autorizadas en el país.

El anuncio lo hizo la médica María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca al tiempo que indicó que el fenómeno se detectó en muncipios como Tuluá, Buga, Palmira y Cali.

No hay autorización



De acuerdo con la profesional, las vacunas homeopáticas no existen en Colombia, no están reconocidas por el Invima, no tienen soporte científico y constituye un engaño a los padres de familia. «Si usted tiene un niño vacunado con esta supuesta vacuna homeopática, su niño no está protegido, puede enfermar en cualquier momento de sarampión, varicela, polio, meningitis, neumococo, influenza, difteria, tétano y todas las enfermedades”, precisó Lesmes.



Agregó que la advertencia se emite tras acciones de inspección, vigilancia y control realizadas en el departamento, donde se identificaron prácticas irregulares en varios municipios. “Tenemos alerta en Tuluá, Buga, Palmira y Cali, donde estarían aplicando supuestos médicos homeopáticos, vacunas homeopáticas con un carné que se parece al que nosotros tenemos del Plan Ampliado de Inmunizaciones y ya estamos poniendo las denuncias competentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía por la afectación a la vida de los niños y la afectación a la salud pública”, indicó la funcionaria.

Hay que denunciar



“Desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteramos el llamado a la comunidad a no utilizar ni permitir la aplicación de productos que no cuenten con registro sanitario del Invima, acudir únicamente a servicios de salud habilitados y reportar cualquier irregularidad o práctica en los canales de información de la gobernación que están habilitados todos los días de la semana para recibir y atender las inquietudes de la ciudadania», puntualizó la Secretaria de Salud.