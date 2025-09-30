La jornada tuvo como propósito central dar a conocer a funcionarios y usuarios las herramientas que, a través del Ministerio de las TIC, garantiza a la población sorda su derecho a la comunicación, promoviendo así la inclusión y el acceso a servicios en igualdad de condiciones.

Durante las jornadas desarrolladas se hizo enfásis, de manera especial, en la importancia de fomentar espacios de respeto y entendimiento hacia la comunidad sorda, sensibilizando a la ciudadanía sobre los retos que enfrentan y la necesidad de avanzar hacia una sociedad que derribe barreras de comunicación y garantice el trato digno a todas las personas.

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una tarea en la que aun falta mucho por hacer en aras de bajar los índices de maltrato y exclusión de quienes hacen parte de esta comunidad.