El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de Ciudad de México. Según medios mexicanos, el joven admiraba la masacre del Masacre de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler.

Las investigaciones indican que el atacante dejó un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, responsables del tiroteo ocurrido el 20 de abril de 1999 en Estados Unidos.

Además, las autoridades encontraron fotografías del agresor realizando el saludo nazi y otros elementos que apuntan a ideologías extremistas vinculadas a la llamada “True Crime Community”, una subcultura digital que glorifica a asesinos de masas.

El atacante murió tras el hecho, aunque aún no está claro si se trató de un suicidio o si falleció durante un intercambio de disparos con la Guardia Nacional mexicana. En el lugar también se hallaron un revólver, un cuchillo táctico y una mochila con libros y fotografías.

Entre los 13 heridos se encuentran seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos —dos mujeres de 22 y 37 años y un menor de seis años—, dos brasileñas, una canadiense y un ciudadano ruso. Ocho de ellos permanecen hospitalizados, mientras que cinco ya fueron dados de alta.

El ataque generó conmoción internacional, especialmente porque ocurrió en uno de los destinos turísticos más visitados de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y visitado cada año por millones de turistas.