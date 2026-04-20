De acuerdo con información preliminar y videos difundidos en redes sociales, la situación se habría originado durante una riña entre varios hombres que se prolongó por algunos minutos. En las imágenes se observa a uno de los involucrados, quien portaba una gorra y un arma de fuego, mientras discutía con otros jóvenes que presuntamente lo amenazaban.

En medio del altercado, el sujeto se retiró del lugar, pero segundos después regresó y realizó varios disparos, dejando como resultado a un joven herido y a la mujer gravemente lesionada.

Ambas víctimas fueron trasladadas en motocicleta a un centro asistencial. Sin embargo, Claudia Muñoz falleció debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Buga, donde será entregado a sus familiares.

Unidades motorizadas de la Policía Nacional llegaron al sitio e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.