La ceremonia fue presidida por el alcalde José Luis Duque Castaño, quien agradeció a Dios y compartió con los asistentes la emoción de servir a su tierra natal. «La comunidad respondió con gran entusiasmo, acompañando un acto que también reunió a instituciones del municipio en torno al homenaje a nuestra historia», dijo emocionado el alcalde Duque Castaño.

La celebración se vistió de fiesta con las presentaciones de La Estudiantina, grupo de música andina de Tuluá; el Ensamble de Saxofones de la Universidad del Valle sede Buga; la Chirimía y flauta tradicional del programa de música de la alcaldía; y la Banda Marcial Municipal, que hicieron vibrar a todos con su talento. «Trujillo celebra sus 103 años mirando al futuro con esperanza y recordando la fuerza de una comunidad que sigue unida en torno al progreso y la fraternidad», puntualizó el mandatario.