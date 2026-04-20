De acuerdo con la información preliminar, el joven se movilizaba en un vehículo marca MINI Cooper cuando colisionó contra la parte trasera de un camión que transitaba por esta importante vía del centro del Valle del Cauca.

Tras el fuerte impacto, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Tuluá, donde falleció minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar, realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro vial.