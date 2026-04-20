De acuerdo con la información oficial, el hombre nació el 3 de diciembre de 1970 en Marsella y, según el reporte preliminar, la causa de la muerte correspondería a sumersión accidental.

El caso es atendido por Medicina Legal en Tuluá, desde donde se hace un llamado urgente a familiares o conocidos para que se acerquen o se comuniquen con las autoridades.

Las personas que tengan información pueden comunicarse a: 602 827 4174 – Extensiones: 81608 – 81609

Las autoridades continúan con el proceso correspondiente mientras esperan ubicar a sus familiares.