De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, un hombre realizó varios disparos contra los visitantes y posteriormente se quitó la vida. La víctima mortal fue una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que otras personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó solidaridad con las víctimas. Además, informó que se mantiene contacto con la embajada canadiense y ordenó una investigación exhaustiva.

El ataque quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se escuchan disparos y se observa a turistas huyendo en medio del pánico desde la Pirámide de la Luna.

Tras el incidente, unidades de la Guardia Nacional de México y la policía del Estado de México acordonaron el sitio, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego y dos más sufrieron lesiones al intentar huir.

Teotihuacán, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos turísticos más visitados de México y recibe millones de visitantes cada año.