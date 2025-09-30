El ataque se produjo hacia las 11:30 p.m. en el sector conocido como La Y, cuando la víctima se encontraba en la vía pública.



De acuerdo con versiones preliminares, Cobo Díaz fue interceptado por hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar.

La Policía Nacional hizo presencia en la zona y acordonó el área, mientras unidades judiciales adelantaban la inspección técnica al cadáver y la recolección de testimonios que permitan esclarec