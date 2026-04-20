Según información preliminar, un hombre que se movilizaba en un vehículo Mini Cooper colisionó violentamente por la parte trasera de un camión que transitaba por esta vía del centro del Valle del Cauca.

Tras el fuerte impacto, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro médico en Tuluá. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar la inspección correspondiente y establecer las causas del siniestro vial. La identidad del fallecido aún no ha sido revelada oficialmente.

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