El hecho ocurrió en la noche del lunes 20 de abril, en la vía que conduce al sector de Mac Pollo, donde, según versiones preliminares, una motocicleta que al parecer transitaba sin luces chocó contra otra en la que se movilizaban dos jóvenes.

Tras el fuerte impacto, ambos cayeron al pavimento y fueron trasladados en grave estado al Hospital San José de Buga. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de John Sebastián García, de 21 años, debido a la gravedad de las heridas.

La segunda persona que viajaba en la motocicleta permanece bajo pronóstico reservado, mientras que del conductor que habría provocado el accidente aún no se conocen mayores detalles.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El hecho ha generado conmoción entre familiares y allegados del joven, quien, según se conoció, se dirigía a cumplir con su jornada laboral.