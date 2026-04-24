Se trata de Jean Pierre Ramírez, Sara Bergamo Vélez y Samara Colorado Velásquez, quienes hacen parte del Club Adrenalina de Tuluá y compitieron en la categoría Youth Coed Median (Nivel 3), logrando la medalla de oro tras una destacada rutina.

El título se alcanzó en el ESPN Wide World of Sports Complex, donde Colombia superó a otras delegaciones internacionales gracias a su alto nivel técnico, coordinación y exigente preparación.

Este logro es el resultado de meses de preparación, disciplina y trabajo en equipo, no solo de los atletas, sino también de entrenadores y familias que respaldaron el proceso.

Desde Tuluá, este triunfo se vive con orgullo, al contar con tres representantes que hoy dejan en alto el nombre del municipio y del país en lo más alto del porrismo mundial.