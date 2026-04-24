El hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana cerca de instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en una zona aledaña al hospital psiquiátrico.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, la emergencia corresponde inicialmente a un incendio vehicular. Sin embargo, fuentes internas del Ejército indicaron que se adelantan verificaciones ante la posible presencia de un artefacto explosivo tipo cilindro dentro del cantón militar.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona y avanzan en las labores de inspección para esclarecer lo ocurrido.

Desde la administración municipal señalaron que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas con información detallada sobre este hecho que mantiene en alerta a la ciudad.