Según el informe oficial, durante este año, más de 250 cuidadores tulueños han sido certificados en diferentes ciclos formativos, orientados al fortalecimiento de competencias en atención integral, autocuidado, primeros auxilios y acompañamiento emocional, reconociendo así la labor esencial que desempeñan dentro de sus hogares y comunidades.

“Esta iniciativa busca dignificar el rol del cuidador, brindando herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de las personas a su cargo, en un entorno de respeto, inclusión y empatía.La Administración Municipal, continúa impulsando programas de formación y acompañamiento social que fortalecen el tejido humano de Tuluá y promueven la construcción de una ciudad más solidaria e incluyente» dijo Karol René Berón, secretaria de Bienestar Social.