El exvicepresidente había sido sometido a múltiples tratamientos y cirugías en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en centros médicos especializados de Houston, Texas, debido a las recaídas provocadas por esta enfermedad.

Aunque en los últimos años su estado de salud se deterioró, especialmente desde 2024, nunca se conocieron mayores detalles sobre el tratamiento médico que recibía.

Vargas Lleras dedicó gran parte de su vida a la política colombiana. Inició su carrera pública a los 19 años y ocupó importantes cargos como senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además, fue uno de los principales líderes del partido Cambio Radical y candidato presidencial en varias oportunidades. Su muerte ha generado reacciones y mensajes de condolencia desde distintos sectores políticos del país.