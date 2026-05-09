La ruta atravesará municipios como Cali, Yumbo, Vijes, Yotoco, Calima-El Darién, Dagua, La Cumbre y Restrepo, convirtiendo al departamento en vitrina deportiva, turística y cultural durante el evento.

Más allá de la competencia, la apuesta de las autoridades es aprovechar la llegada de miles de visitantes para impulsar el turismo y la economía local. Por eso, en varios municipios se preparan activaciones culturales, muestras gastronómicas y actividades para que los participantes conozcan la riqueza natural y tradicional del territorio vallecaucano.

La expectativa también se concentra en el impacto económico que dejará el evento en sectores como hotelería, restaurantes, comercio y transporte, especialmente en las localidades que harán parte del recorrido.

Rigoberto Urán, creador de la competencia, ha logrado consolidar El Giro de Rigo como uno de los encuentros ciclísticos más reconocidos del país, reuniendo cada año a aficionados, deportistas y amantes de la bicicleta de diferentes partes del mundo.

Con esta edición, el Valle del Cauca busca mostrarse como un destino ideal para el deporte, el turismo y las grandes experiencias al aire libre.