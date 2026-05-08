De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial donde varias personas se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los presentes y posteriormente huyeron del lugar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como David Lora Ospina y Lady Tatiana Idrobo. Según el reporte de las autoridades, el hombre registraba anotaciones judiciales por hurto calificado y delitos contra el patrimonio económico en hechos ocurridos en 2025, mientras que la mujer tenía antecedentes por lesiones personales en 2023.

Las seis personas heridas fueron trasladadas de inmediato a distintos centros asistenciales de la ciudad, donde permanecen bajo observación médica.

En la huida, los presuntos responsables abandonaron una camioneta, la cual fue localizada minutos después por la Policía de Cali y quedó bajo custodia para su respectiva inspección.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.