Donald Trump anunció un alto al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que comenzará este 9 de mayo e incluirá un intercambio de 1.000 prisioneros por cada país.

Kiev y Moscú confirmaron el acuerdo, mientras continúan las negociaciones para intentar poner fin a la guerra.

El Valle del Cauca se unirá este sábado al Global Big Day, la jornada mundial de observación de aves que reunirá a expertos y ciudadanos en municipios como Cali, Jamundí, Buga y Calima El Darién.

La actividad será gratuita y comenzará desde las 6:00 a.m., con recorridos en zonas naturales para registrar especies y aportar al monitoreo mundial de biodiversidad.

La Registraduría aclaró que los jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo no serán los mismos designados para las legislativas del pasado 8 de marzo.

Los ciudadanos ya comenzaron a ser notificados y deberán asistir a capacitaciones. Quienes no cumplan con la labor sin justa causa podrán recibir sanciones y multas.