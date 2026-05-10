El lanzamiento se realizó en Centro Cultural Comfandi y reunió a representantes de la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle y empresarios de la región.

Uno de los principales anuncios fue la llegada de Comfandi como nuevo aliado estratégico del programa, además de la apertura de una nueva sede en Yawa, espacio que fortalecerá los procesos de innovación y acompañamiento empresarial.

La estrategia busca acompañar a emprendedores y empresas desde la creación de ideas de negocio hasta procesos de aceleración, acceso a capital e internacionalización, consolidando al Valle del Cauca como uno de los principales ecosistemas de innovación del país.

Según cifras presentadas durante el evento, entre 2024 y 2025 el programa acompañó a más de 220 startups de sectores como tecnología, salud y agroindustria, además de generar conexiones comerciales e intenciones de negocio por cerca de 9 millones de dólares.

Las empresas vinculadas también reportaron crecimiento en ventas y expansión de sus procesos de innovación, mientras que NIDO logró presencia en siete municipios del departamento.

Desde la organización destacan que el objetivo para 2026 es ampliar el impacto del programa y fortalecer oportunidades para jóvenes emprendedores, mipymes y empresas innovadoras en toda la región.